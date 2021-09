Hayter verovert leiderstrui terug in Ronde van Groot-Brittannië

Anna van der Breggen meldt zich af voor EK: ‘Ik heb niet de kracht’

6 september Wielrenster Anna van der Breggen heeft zich bij bondscoach Loes Gunnewijk afgemeld voor de wegwedstrijd bij de EK wielrennen, zaterdag in de Italiaanse provincie Trentino. De regerend wereldkampioene merkte afgelopen week tijdens de Challenge by La Vuelta in Spanje dat ze haar niveau niet haalde, meldt haar ploeg SD Worx.