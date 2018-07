Hermans pakt eindzege in Ronde van Oostenrijk

Het was de derde ritzege voor de renner van Bahrain-Merida, die in de sprint van een kopgroep van vijf de Kazak Alexei Loetsenko en Nick van der Lijke van Team Roompot - Nederlandse Loterij achter zich hield.



In het algemeen klassement veranderde niets meer. Achter Hermans, die rijdt voor Israel Cycling Academy, eindigde de Oostenrijker Hermann Pernsteiner als tweede. De Italiaan Dario Cataldo werd derde. Voor de 32-jarige Hermans betekende het de tiende zege in zijn loopbaan. Eerder won hij onder meer de Brabantse Pijl (2015) en de Ronde van Oman (2017).