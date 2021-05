Het is officieel: Ronde van Spanje start in 2022 in Nederland (en Utrecht heeft de eerste etappe)

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is blij met de komst van de Vuelta. ,,Dat we zo’n groot sportevenement alsnog naar Nederland en naar Utrecht hebben kunnen halen, is een enorme opsteker na deze moeilijke periode. We gaan er samen met de andere steden, provincies en (sport-)organisaties onze schouders onder zetten om in 2022 een Vuelta-zomer te organiseren die alle wielerharten sneller doet kloppen!”



De komende maanden worden gebruikt om de opstart van het evenement verder vorm te geven. Dit zal onder leiding gaan van een nieuwe projectdirecteur. Per 1 juli volgt Simone Richardson, de vriendin van oud-burgemeester Jan van Zanen, de huidige projectdirecteur Martijn van Hulsteijn op. Richardson werkt al meer dan 30 jaar in de sportsector als coach, vrijwilliger, directeur, bestuurder en de laatste jaren als zelfstandig ondernemer. Eerder leidde zij sportorganisaties en evenementen als de Giro d’Italia start in Gelderland, de Amsterdam Marathon, en het EK Vrouwenvoetbal voor speelstad Doetinchem.