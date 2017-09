Het ongelooflijke goud van Van Vleuten in beeld

,,Ik had nooit gedacht dat ik wereldkampioen tijdrijden kon worden. Het is ongelooflijk'', vertelde ze na haar race waarin ze Anna van der Breggen en de Australische Katrin Garfoot achter zich hield.

Uiteraard moest ze even terugdenken aan haar olympische race in Rio waar ze vorig jaar door een zware val vrijwel zeker het olympisch goud misliep. ,,Je hebt ups en downs in topsport. Downs maken de ups misschien nog mooier. Ik was natuurlijk liever niet gevallen in Rio, maar dit maakt mijn verhaal wel nog specialer.''