Het wielrennen is nog lang niet af van Alejandro Valverde

Door Thijs Zonneveld



Hij was er dichtbij in 2003. En in 2005. In 2006. In 2012, in 2013, in 2014 en in 2015. Twee keer tweede, vier keer derde: telkens als hij dacht dat hij de pot met goud had gevonden, was er al iemand anders met de regenboog vandoor.



Maar in 2018 gebeurt het dan toch. Het onvermijdelijke.



Alejandro Valverde wordt wereldkampioen wielrennen.



In Innsbruck valt alles op z’n plek voor hem. Het parkoers is op zijn lijf geschreven, net als het snelle, maar gecontroleerde koersverloop. Zijn grootste concurrent, de Fransman Julian Alaphilippe, parkeert op de laatste klim. En na bijna 253 kilometer mag hij sprinten tegen drie renners die hij negen van de tien keer klopt.



Bekijk hieronder de grote WK-nabeschouwing met Thijs Zonneveld, Marc de Maar en Thomas Dekker.