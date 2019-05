Hodeg wint tweede rit Ronde van Noorwegen, Bol houdt leiderstrui

Bol sprint na Californië ook in Noorwegen naar de winst

28 mei Cees Bol heeft de openingsetappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Sunweb-renner was in een sprint de snelste van het pak. Voor Bol is het zijn tweede overwinning op rij, want onlangs schreef hij de slotetappe van de Ronde van Californië op zijn naam.