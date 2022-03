Hoe Fabio Jakobsen Milaan-San Remo kan winnen? ‘Wind tegen op de Poggio zou gunstig zijn’

Het was eerst nog maar de vraag of Fabio Jakobsen Milaan-San Remo, de koers van zijn dromen, überhaupt zou rijden. Nu is hij tijdens zijn debuut plots een belangrijke troef voor zijn ploeg Quick Step. Maakt hij kans? ,,Het wordt fiftyfifty of hij de Poggio overleeft.’’

Door Daniel Dwarswaard



Zelf heeft hij het al weken in zijn hoofd: Milaan-San Remo, één van de vijf wielermonumenten, dáár wil ik bij zijn. Zeker met dat stel goeie benen onder dat imposante lijf. Fabio Jakobsen lobbyde er voor. Bij zijn ploegleiding, maar ook met die ontwapende lach voor de camera’s. En ja, hij heeft een plekje in de selectie van Quick Step-Alpha Vinyl. Kopman Julian Alaphilippe is er vanwege ziekte niet bij. En bijvoorbeeld ook Kasper Asgreen en Yves Lampaert moeten ‘La Primavera’ laten schieten. ,,Maar anders was Fabio er ook bij geweest,’’ zegt Wilfried Peeters, de ploegleider van dienst.

Zondag was Peeters er bij toen Jakobsen de laatste zestig kilometer verkende. Met dus de beklimmingen van de Cipressa en de Poggio. Met name die laatste (vijf kilometer voor de finish) is doorslaggevend. Jakobsen reed hard. Maar ja, zaterdag wordt er nog veel harder gereden. Tadej Pogacar en Wout van Aert, en nog een zwik anderen, zullen er ontploffen. Met Pogacar weet je het trouwens nooit, die kan ook eerder al aanvalsplannen hebben. En ja, dan is het een kwestie van schade beperken en aansluiten voor een sprint op de beroemde Via Roma.

Van Aert barst van vertrouwen Wout van Aert kijkt uit naar Milaan-San Remo, zaterdag het eerste zogenoemde wielermonument van het seizoen. ,,Mijn voorbereiding is verlopen zoals ik dat wilde, ik start met veel vertrouwen”, aldus de Belg, die geldt als favoriet. Van Aert heeft in alle rust kunnen toeleven naar La Primavera. “Na Parijs-Nice was ik behoorlijk moe”, zegt hij in een verklaring van zijn Nederlandse team Jumbo-Visma. “Maar ik heb me optimaal kunnen voorbereiden. Ik heb zondag nog hard gekoerst, maar woensdag voelde ik me weer fit. Ik heb goed kunnen rusten, heb ontspanning kunnen zoeken bij mijn familie en ik heb er leuke dagen opzitten.” Vertrouwen heeft hij ook in de renners om hem heen. ,,Het is de eerste keer dat ik echt met zo’n sterke ploeg hier aan de start sta. Daardoor zal ik me lang kunnen sparen. Dat is in elke koers belangrijk, maar in Milaan-San Remo toch nog net iets belangrijker. Primoz Roglic zal er ook staan. Voor mij is hij een van de beste renners van de wereld. Als je zo iemand erbij hebt, dan betekent dat veel.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat met Peeters en je merkt het: ze willen Jakobsen lekker in de underdogrol houden. ,,Hij moet het vooral allemaal een keer meemaken, deze koers. Hij hoort niet bij de favorieten. Zeker als je ziet hoe sterk Van Aert en Pogacar zijn. Maar je weet het nooit.’’ En dan, in een onbewaakt ogenblik. ,,Ik denk dat het fiftyfifty wordt of hij de Poggio overleeft.’’

Oud-renner Erik Dekker vindt dat een tamelijk optimistische inschatting. Dekker reed zelf zeven keer Milaan-San Remo. In 2004 hielp hij ploeggenoot Oscar Freire op weg naar de zege. Dekker zelf werd elfde. ,,Oscar zei vooraf: wij moeten als 25ste en 26ste boven komen op de Poggio. Dat is voor mij ideaal. Ik weet niet of dat precies is gelukt, maar het zal niet veel schelen. Maar ja, dat was Freire hè. Die klimt natuurlijk beter dan Jakobsen.’’

Volledig scherm Fabio Jakobsen heeft dit seizoen al zes zeges geboekt. © EPA

Details

Het draait volgens Dekker, zoals altijd in Milaan-San Remo, om details. ,,Wind tegen op de Poggio zou gunstig zijn voor Jakobsen. Al weet je natuurlijk zeker dat ze gaan aanvallen. Op dat laatste rechte stuk van de Poggio. Niet in de bochten daarvoor, want dan vliegt Pogacar uit de bocht. Het scheelt wel dat Alaphilippe er niet is. Dan wordt er één raket minder afgeschoten.’’

Milaan-San Remo is de makkelijkste klassieker om uit te rijden, maar de moeilijkste om te winnen. Zelfs Peter Sagan, qua profiel geboren voor deze koers, won nog nooit. ,,Zuinig zijn, zuinig zijn,’’ weet Dekker. ,,Elke extra inspanning, hoe klein ook, kan fataal zijn in deze fascinerende wedstrijd. Het is duidelijk dat Fabio dit seizoen al in uitstekende vorm is. Dat kunstje in de laatste 300 meter kan hij als de beste. Die kilometers daarvoor zijn een groot vraagteken. Hij is nog een jonge kerel en is zichzelf nog helemaal aan het ontdekken. Dat is hartstikke mooi. Het feit dat we over deze scenario’s praten na zijn vreselijke crash in Polen is al een wonder op zich.’’



Wie weet is het zaterdag op de Via Roma tijd voor het volgende wonder.

Bekijk hieronder onze sportvideo's: