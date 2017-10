Honig verovert zilver bij EK stayeren

Hoogland pakt goud op tijdrit bij EK baanwielrennen

20:41 Jeffrey Hoogland heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Berlijn goud veroverd op de 1 kilometer tijdrit. De 24-jarige baanwielrenner uit Nijverdal was in de finale met een tijd van 1.00,700 net iets sneller dan de Duitser Joachim Eilers (1.00,733). Brons was er voor de Fransman Quentin Lafargue, die een tijd van 1.00,906 neerzette.