Hoogland als snelste naar finale kilometer tijdrit, vierde tijd Ligtlee

Brand in ouderlijk huis hakt erin bij Jeffrey Hoogland: ‘Mijn vader barst in tranen uit als hij in de schuur staat’

20 oktober Voor Jeffrey Hoogland (28) begint het WK baanwielrennen in Roubaix vanavond met de teamsprint bij de mannen. De aanloop naar het toernooi verliep met een brand in zijn ouderlijk huis verre van soepel. Na de spelen was hij ‘even klaar’ met de sport. Tot zijn eigen opluchting hervond hij de lol snel.