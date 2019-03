Hoogland en Lavreysen naar kwartfinales sprint

Stybar bezorgt Quick Step na dertien jaar weer zege in Omloop

16:59 Zdenek Stybar heeft met de Omloop het Nieuwsblad de openingsklassieker van het Vlaamse voorjaar gewonnen. De Tsjech van Deceuninck - Quick-Step reed in de voorlaatste kilometer weg bij vier medevluchters en kwam solo over de streep in Ninove. Het was voor topploeg Quick-Step de eerste zege in de Omloop sinds 2005, toen Nick Nuyens won.