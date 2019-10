Hoogland herstelt zich op sprint van foutje en boekt ook plek in halve finales

Lavreysen versloeg in de kwartfinales de Brit Joseph Truman in twee races. Lavreysen veroverde eerder dit jaar in Polen de wereldtitel op dit onderdeel.



Shanne Braspennincx strandde in de kwartfinales. Ze moest twee keer haar meerdere erkennen in de Duitse Emma Hinze. Laurine van Riessen reed op dit onderdeel de dertiende tijd in de kwalificatie en werd daarna door Lioebov Basova uit Oekraïne uitgeschakeld in de zestiende finales.



De strijd om de medailles bij de mannen en vrouwen op de sprint is vrijdagavond.