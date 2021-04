Iedereen is figurant bij de comeback van Fabio Jakobsen

Zege voor landgenoot Jakobsen kan bij rentree na horror­crash weer lachen in peloton

16:57 Fabio Jakobsen heeft zijn rentree in het wielerpeloton gemaakt na zijn horrorcrash op 6 augustus in de Ronde van Polen. De 24-jarige Nederlander van Deceuninck-Quick Step stond aan de start van de eerste etappe van de Ronde van Polen. De rit werd gewonnen door landgenoot Arvid de Kleijn na een massasprint in Konya.