IJzersterke Anna van der Breggen pakt roze trui in Giro d’Italia

Herstel wielrenner Lammertink gaat ‘goede kant’ op na ernstig ongeluk

28 juni Het herstel van wielrenner Maurits Lammertink gaat na een paar ,,moeilijke dagen” de goede kant op. Dat meldt zijn Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert in een update via Twitter. “Hij heeft nog steeds last van hoofdpijn, maar is niet misselijk meer. Dat is bemoedigend.”