IJzersterke Benoot wint modderige, helse Strade Bianche

,,Ik zat alleen, terwijl Sagan en Kwiatkowski ploegmaten bij zich hadden die continu aanvielen. Van een serieuze achtervolging was geen sprake'', vertelde Benoot, die na zijn vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen al was gebombardeerd tot de nieuwe Tom Boonen. ,,In België worden journalisten bijna gek als je als jonge renner iets wint. Er werd veel van me verwacht, de druk was groot. Maar ik heb steeds gezegd: ik zal niet vaak winnen, maar als ik win is het een grote koers.''



Nadat hij in zijn eentje het gat met de vluchters had gedicht koos Benoot het laatste lastige stuk voor Siena om het tweetal achter te laten. ,,Ik had een hele goede dag'', was zijn conclusie. ,,Dit is ook een koers die me ligt, vorig jaar was ik hier al achtste.''