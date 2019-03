IJzersterke Van Vleuten juicht in Strade Bianche na late solo

De Strade Bianche is de eerste World Tour-wedstrijd op de vrouwenkalender.



Van Vleuten was samen met onder andere wereldkampioene Anna van der Breggen, Marianne Vos, Janneke Ensing en Chantal Blaak ontsnapt in de wedstrijd over 136 kilometer. Deze kopgroep met favorieten mocht gaan strijden om de zege in de wedstrijd over onverharde grindwegen in Toscane. Op zo'n grindstrook, een heel steile op iets meer dan tien kilometer van de streep, plaatste Van Vleuten een versnelling.



Die aanval was voor de andere vrouwen niet te volgen, al waagde Vos een poging met een indrukwekkende versnelling. Ze reed naar Van Vleuten toe op de helling van Le Tolfe, maar Vos blies zichzelf op en moest haar landgenote niet veel later laten gaan.



Van Vleuten pakte snel een voorsprong van zo'n halve minuut en gaf die niet meer weg. Ze pakt zo haar eerste zege na de zware valpartij op het WK van vorig jaar, waar ze haar knie brak. Het was overigens pas haar tweede koersdag ná die val, want vorige week maakte ze in de Omloop het Nieuwsblad haar rentree. Toen werd ze vierde.



Achter Van Vleuten werd Annika Langvad tweede op 37 seconden, voor Katarzyna Niewiadoma, die als derde mee mocht op het podium. In de top tien stonden vier Nederlanders: Vos eindigde als zevende, voor Ensing (achtste), Van der Breggen (negende) en Blaak (tiende).