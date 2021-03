Ik riep alweer naar de tv of Mathieu van der Poel gek was geworden

D’hoore wint na valpartij Wiebes openings­rit Healthy Ageing Tour in Assen

10 maart De Belgische wielrenster Jolien D’hoore heeft woensdag de openingsetappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen, de driedaagse rittenkoers in Nederland. De renster van SD Worx was na 126 kilometer in Assen de snelste in de sprint. D’hoore hield de Britse Alice Barnes en de Nederlandse Karlijn Swinkels achter zich. De massasprint werd ontsierd door een valpartij van Lorena Wiebes, de Nederlandse favoriete.