In geen tijd groeide de Strade Bianche uit tot een klassieker

Bauke Mollema rijdt morgen voor het eerst in zijn carrière de Strade Bianche. Hij treft er een rits aan wielersterren aan. Van olympisch kampioen Greg van Avermaet, meervoudig grote rondewinnaar Vincenzo Nibali, heuvelspecialisten Julian Alaphilippe en Tim Wellens, topsprinter Fernando Gaviria tot Tourwinnaar Geraint Thomas. Een verrassing is dat niet. Eigenlijk al sinds de eerste editie in 2007 weten toprenners de koers te vinden.

Inmiddels is dat logisch. De Strade Bianche is opgewaardeerd tot WorldTour-koers. Maar in de eerste jaren had de UCI de koers nog ingeschaald als 1.1-wedstrijd en was de Strade Bianche een eendagskoers uit de relatief onbelangrijke derde categorie. In de realiteit was de Strade Bianche al veel groter: er was veel vraag naar de tv-rechten, fans deelden massaal de fraaie plaatjes, en de wielersterren trokken naar Toscane voor de romantiek van de wedstrijd die voortvloeide uit de Eroica, een toertocht voor recreanten waar deelnemers reden op stokoude fietsen zonder versnellingen.

De reden van de ongekende populariteit? De Strade Bianche, dat is terug in de tijd. En in vrijwel geen sport wordt retro zo cool gevonden als in het wielrennen. Het is een sport die leeft van de heroïsche en mystieke verhalen uit het verleden. De Strade Bianche is daar het perfecte antwoord op. Het peloton verlaat de gladde asfaltwegen voor tientallen kilometers over onverharde zand-, klei- en grindweggetjes. De beelden zijn schitterend. Onderweg uiteraard, maar ook bij de finish. De streep is getrokken op het Piazza del Campo in Siena – volgens velen het mooiste plein ter wereld.