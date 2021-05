Indrukwekkende Pidcock zet Van der Poel op een minuut in Nove Mesto

Tom Pidcock heeft met overmacht de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Tsjechische Nove Mesto gewonnen. De Brit bracht Mathieu van der Poel een nederlaag toe, hij was 1 minuut sneller dan de Nederlander en de Zwitser Mathias Flückiger.

Van der Poel had Pidcock afgelopen vrijdag nog in een sprintje verslagen in de shortrace. In de wereldbekerwedstrijd namen de Nederlander en de Brit al snel afstand van de rest van het veld. De Zwitser Nino Schurter probeerde in de eerste ronde nog even aan te haken bij Van der Poel, maar viel daarna terug. In de derde ronde versnelde Pidcock en liet Van der Poel achter.

De Brit pakte aan het einde van deze ronde een voorsprong van een halve minuut en had een ronde later meer dan een minuut marge. Ongenaakbaar reed hij naar zijn eerste wereldbekerzege. Van der Poel reed in de slotronde nog weg bij Flückiger en finishte op precies een minuut als tweede. Milan Vader kwam als veertiende binnen. De Nederlands kampioen moest bijna vijf minuten toegeven op Pidcock.

In de wereldbekerstand is Van der Poel de nieuwe leider met 570 punten voor Pidcock, maar hij zal niet deelnemen aan de volgende twee wereldbekerwedstrijden. ,,Ik ben tevreden en blij dat ik tweede ben geworden”, zei Van der Poel. ,,Ik had alleen geen antwoord op de versnelling van Tom”, zei hij over zijn Britse rivaal. ,,Het is niet dat ik instortte, maar hij versnelde en ik kon niet mee.”

Volledig scherm Tom Pidcock. © BELGA