Ineos slaat met Porte, De Plus en Martínez toe op transfermarkt

Ineos Grenadiers heeft er naar zijn maatstaven een zeer magere Ronde van Frankrijk op zitten. Dus laat manager Dave Brailsford met het oog op de volgende jaren niets aan het toeval over met de komst van vier renners: Laurens de Plus maakt de overstap van Jumbo-Visma, Richie Porte keert terug naar het team waarvoor hij eerder al vier seizoenen reed en met Daniel Martínez en Tom Pidcock haalt Brailsford twee renners voor de toekomst binnen. De Colombiaan won in augustus de Dauphiné en schreef een Tourrit op zijn naam. Pidcock is vooral bekend als veldrijder, maar ook op de weg heeft de Brit al een aardig palmares bij elkaar gefietst. In 2017 kroonde hij zich tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, recent was hij de beste in de Ronde van Italië voor beloften.