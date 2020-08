Is Chris Froome wel goed genoeg voor de Tour?

Door Daniël Dwarswaard



71ste. Daar stond Chris Froome in de einduitslag van het Critérium du Dauphiné, de laatste grote test voor de Tour de France die volgende week zaterdag begint. Die uitslag, ach ja, dat is op zichzelf nog niet zo belangrijk. Wat vooral ­beklijft: in de klimtrein van Ineos was Froome telkens één van de mindere renners. Is dat gek? Niet helemaal, want na een maandenlange revalidatie van een zware val vorig jaar is terugkeren op topniveau geen abc’tje.



Het stelt zijn ploeg Ineos, waar Froome na elf jaar dienst ook nog eens vertrekt, voor een duivels ­dilemma. Vragen te over: moet hij, als viervoudig Tour-winnaar nota bene, nu wel of niet mee? Is hij zélf in staat om een rol van betekenis te ­spelen? En anders: is hij überhaupt goed genoeg om als luxeknecht van waarde te zijn? Oftewel: is een ­andere renner, bij Ineos barst het van de steengoede renners, niet waardevoller?