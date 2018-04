Jakobsen na zege: Hoop ooit meer te winnen dan Cavendish

Door Pim Bijl



Daar staat hij dan, Fabio Jakobsen, bibberend van de kou, met een joekel van een champagnefles in zijn handen. Hier, op de Churchillaan in Schoten, stonden de voorbije tien jaar mannen als Mark Cavendish, Alessandro Petacchi, Tyler Farrar, Alexander Kristoff en vijf keer Marcel Kittel op het hoogste podium. Samen zijn ze goed voor 52 ritoverwinningen in de Tour.



En nu staat hij er. De 21-jarige ‘snotneus’ van Quick-Step. ,,Supergaaf”, zegt Jakobsen na zijn indrukwekkende sprintzege. In zijn eerste jaar bij de profs wint hij de Scheldeprijs, een semi-klassieker met een erelijst om van te watertanden. Voor Cavendish was het in 2007 de lancering van een rijke sprintcarrière. Jakobsen, onomwonden: ,,Ik hoop ooit evenveel en misschien wel meer te winnen dan Cavendish.”



Tweeënhalve week geleden mocht hij al juichen in Nokere Koerse. Het beeld in de Scheldeprijs is vrijwel identiek: in de laatste rechte lijn is er na zijn aanzet niemand die zijn wiel kan houden. Pascal Ackermann en Christopher Lawless zijn de nummers twee en drie, maar hebben niet aan de zege kunnen ruiken.