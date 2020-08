Jakobsen zwaargewond na vreselijke clash met Groenewegen in Ronde van Polen

De verwondingen van de 23-jarige Jakobsen zijn heel ernstig, zegt Barbara Jerschina, één van de in de koers actieve artsen. De dokter nam tegen Poolse media het woord levensbedreigend in de mond. ,,Maar Fabio is nog bij ons, we vechten voor hem en onze gedachten zijn bij hem. En we hopen dat we het gevecht gaan winnen.”