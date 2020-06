Jarige Merckx zou Van der Poel als kopman kiezen

Pension Hoogerland Grenzen open, dus geboren klimmer Tolhoek vertrekt direct naar de bergen

11:31 Antwan Tolhoek (26) is een geboren klimmer, maar heeft de afgelopen maanden door de coronacrisis geen berg gezien. Maar sinds gisteren is de Oostenrijkse grens weer open, dus sprong Tolhoek in de auto om twee weken te gaan trainen bij vriend, ex-prof en pensionhouder Johhny Hoogerland.