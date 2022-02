Jasper Philipsen sprint naar tweede ritzege in Ronde van Emiraten

Annemarie Worst wint allerlaat­ste veldrit van het seizoen, Thibau Nys op podium bij mannen

De laatste veldrit van het seizoen is gewonnen door Annemarie Worst. De renster van de ploeg 777 was de beste bij de Sluitingscross in het Belgische Oostmalle. Worst reed grote delen van de wedstrijd alleen voorop en boekte haar derde overwinning van het seizoen. Haar landgenotes Denise Betsema (tweede) en Lucinda Brand completeerden het volledig Nederlandse podium.

20 februari