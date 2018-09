Johansen herovert leiding in Olympia's Tour

Hij nam de gele leiderstrui daardoor weer over van Marten Kooistra, de Nederlander van SEG Racing Academy die eerder op de dag in de sprint het eerste deel van de vijfde etappe had gewonnen.



De twintigjarige Kooistra moest in de tijdrit 42 seconden toegeven op een andere Deen, Johan Price-Pejtersen. Die was de snelste in 10 minuten en 28 seconden. Johansen gaf als nummer drie zeven tellen toe. De Deen, vorig jaar wereldkampioen bij de junioren, had eerder al de openingsrit van Olympia's Tour gewonnen en reed drie dagen in het geel.



In het algemeen klassement heeft Johansen nu weer 13 seconden voorsprong op Kooistra. Zondag is de slotrit over 182 kilometer in de gemeente Beneden-Leeuwen.