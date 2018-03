Jos van Emden is inmiddels 'een andere wielrenner'

Tijdrit TirrenoEen jaar geleden werd Jos van Emden in de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico geklopt met drie seconden verschil. De grootste teleurstelling uit zijn carrière. Hij wist niet dat hij ruim twee maanden later in de afsluitende tijdrit van de Giro zijn mooiste zege ooit zou boeken.

Door Daan Hakkenberg



Op de parkeerplaats achter de finishstraat Viale Bruno Buozzi probeerde Jos van Emden uit alle macht de teambus van Lotto-Jumbo weg te duwen. In zijn eentje. Zo leek het tenminste. In werkelijkheid kookte Van Emden van woede en verdriet tegelijk. Met zijn voorhoofd tegen de bus verscholen in zijn armen. Rohan Dennis was zojuist drie seconden onder zijn tijd gedoken. Drie tellen. Op tien kilometer.



En dat terwijl Van Emden zichzelf al bijna twee uur zat op te vreten in de hotseat als virtuele nummer één. ,,Ik moest zo lang wachten. Dennis was de twee na laatste die moest finishen. Het was dramatiek ten top. Toen dacht ik dat de grootste overwinning uit mijn carrière aan mijn neus voorbij ging.’’

Quote Primoz Roglic is wel écht heel goed op dit moment. Jos van Emden Van Emden kon nog niet bevroeden dat hij tweeënhalve maand later, op een nog veel groter podium, een veel mooiere zege zou boeken. De hele wereld zag op 28 mei 2017 hoe Tom Dumoulin de Giro won. Ondertussen vierde Van Emden - die dag 15 tellen sneller dan Dumoulin - zijn eigen feest na winst in de tijdrit.



,,Inmiddels ben ik een andere wielrenner,’’ zegt hij over de impact van die overwinning. ,,De Tirreno is een soort kleine Ronde van Italië. Die tijdrit in de Giro was nog een stap hoger. Het zou logischer zijn dat ik eerst zou winnen in de Tirreno. Als eerste stap, want normaal gesproken ben ik niet iemand die stappen overslaat.’’

Na twee stappen naar voren, dan nu misschien een stapje terug? Ziet hij kans dat hij dan vanmiddag alsnog die afsluitende tijdrit van de Tirreno kan winnen? ,,Dit jaar is die nog sterker bezet dan vorig jaar.’’



Met Primoz Roglic, die al de derde etappe won, zit de grootste concurrent misschien wel in zijn eigen ploeg. ,,Primoz is wel écht heel goed op dit moment. En Rohan Dennis is er weer, en Stefan Küng ook van BMC. Ook Ryan Mullen en Victor Campenaerts,’’ somt Van Emden nog maar wat favorieten op.

Volledig scherm Jos van Emden. © BELGA

Een week eerder, toen de Tirreno aan de ander kant van Italië begon, voelde Van Emden zich alles behalve opperbest. ,,Last van mijn maag, maar ik ben er goed door heen gekomen. Nu voel ik me goed en heb zin in die tijdrit.’’

Na die prachtzege in mei rolt hij vandaag beduidend meer ontspannen van het startpodium dan een jaar terug. Van Emden jaagde jaren een groot tijdritsucces na, in die missie is hij inmiddels geslaagd. ,,Ik maak me nu minder druk, mentaal is het makkelijker. De grote druk is er af. Die zege in de Giro daar ben ik nog steeds zo blij mee.’’

In Italië zijn ze de mooiste dag uit het wielerleven van Van Emden ook nog niet vergeten. Voor elke etappe als hij zijn handtekening zet op het startblad, herinnert de speaker het publiek er nog even fijntjes aan dat dit ‘Sjoooss van Eeeeemden’ is. De wielrenner die op 28 mei op Piazza Duomo in Milaan óók won.