Julian Alaphilippe na zware crash afgevoerd naar ziekenhuis: ‘Hij kon niet bewegen’

Hoe ernstig de blessures van Alaphilippe zijn, is nog niet duidelijk. Zijn partner Marion Rousse, commentator bij France Télévisions , bracht wel al het geruststellende nieuws dat Alaphilippe na de crash bij bewustzijn was. ,,Julian is afgevoerd met de ambulance. Hij kan zijn benen bewegen, maar hij heeft veel pijn aan de rug", aldus Rousse volgens Het Laatste Nieuws . Ook Alaphilippes ploeggenoot Ilan Van Wilder kwam niet ongeschonden uit de valpartij en zou een kaakbreuk hebben opgelopen. Bij de valpartij waren zo’n dertig renners betrokken, onder wie Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe), Jos van Emden (Jumbo-Visma) en de Fransman Romain Bardet (Team DSM). Die laatste was vlak na de massale valpartij zo collegiaal om te kijken hoe landgenoot Alaphilippe er aan toe was.

Bardet, die niet al te veel schade overhield aan de val maar de finish niet haalde, ging na afloop bij VeloNews in op het incident. Hij schrok toen hij Alaphilippe aantrok in de greppel. ,,Hij kon niet bewegen en niet ademhalen”, aldus Bardet. ,,Hij was wel bij bewustzijn, maar kon niet echt praten. Ik hoop dat hij oké is.”



Het was niet de eerste keer dat Alaphilippe hard tegen de grond ging in een grote wedstrijd. Twee jaar geleden was hij in de Ronde van Vlaanderen vooruit met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Een botsing met een motor dwong de Fransman toen tot opgave. Van der Poel won zijn eerste ‘Vlaanderens Mooiste’. Dit jaar nog werd Alaphilippe door een flinke windstoot van de weg geblazen in Strade Bianche. Hij reed de wedstrijd over grindwegen wel uit, maar kon geen rol van betekenis meer spelen. In Luik-Bastenaken-Luik ging het dus weer mis.