Jumbo nieuwe hoofdsponsor van schaats- en wielerploeg

De Nederlandse schaats- en wielerploeg heeft een nieuwe hoofdsponsor. Jumbo Supermarkten is vanaf 1 januari 2019 de opvolger van Lotto. Het hoofdsponsorschap van Jumbo is voor minstens vijf jaar.

De schaatsploeg van Team LottoNL-Jumbo behaalde vorige maand tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea vier gouden medailles op de langebaan. Twee daarvan kwamen op naam van Kjeld Nuis en ook Sven Kramer en Carlijn Achtereekte stonden op de hoogste trede van het erepodium. ,,Het is in elk geval prettig dat we volle kracht vooruit kunnen'', aldus coach Jac Orie, die ook directeur is van de schaatsers. ,,Ik waardeer het enorm dat Jumbo momenteel zijn nek uitsteekt, waardoor wij als schaatsploeg op onze olympische successen kunnen voortborduren.''

Lotto nam in de zomer van 2014 het initiatief tot de vorming van de sportteams. Nu dat organisatiemodel is neergezet, vindt de Nederlandse loterij het tijd plaats te maken. Jumbo was al een tijd in gesprek met Team Oranje over een prominentere rol. In de nieuwe verbintenis is ook afgesproken om te kijken naar een nieuwe en verbeterde opzet van de combinatieploeg.

Tour de France

,,De wielerploeg kende in 2017 al een mooi seizoen, met als uitschieter het winnen van twee etappes in de Tour de France'', zegt Colette Cloosterman-Van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo. ,,Die trend lijkt zich voort te zetten, aangezien de ploeg in het prille seizoen al op vijf zeges staat. De schaatsploeg kende vorig seizoen de meest succesvolle WK afstanden ooit met zes wereldtitels, gevolgd door vier keer olympisch goud. We begonnen vier jaar geleden als sponsor en zeker sinds het afgelopen jaar zien we op vele vlakken een opwaartse lijn.''