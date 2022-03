Jumbo-Visma domineert weer in Parijs-Nice en bezet podium: gele trui en ritwinst voor Van Aert

De Belg won voor de zesde keer in zijn carrière de race tegen de klok. ,,Ik heb rustiger aan gedaan in de afdalingen zodat ik in de klimmetjes kon versnellen. We hebben als team vol voor de aanval gekozen en laten zien waarvoor we zijn gekomen", zei Van Aert na zijn zege.



Daarmee nam de Belg de leiderstrui over van zijn van zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte, die de openingsetappe had gewonnen en als laatste startte in de tijdrit. ,,Zo lang dat Primoz de leiderstrui niet zal overnemen, wil ik de gele trui zo lang mogelijk dragen. Nu komende zwaardere etappes eraan. We zullen het van dag tot dag bekijken", zei Van Aert.