Jumbo-Visma en Clement per direct uit elkaar

Clement zorgde in mei tijdens de Ronde van Italië voor enig rumoer met opmerkingen over zijn voormalig ploeggenoot Primoz Roglic. ,,Als deze jongen bij UAE, Katoesja of Astana had gereden, hadden wij er een heel ander idee bij gehad”, zei hij destijds waarmee hij doelde op renners van die ploegen die zich in het verleden inlieten met doping. Clement wilde de Sloveen niet beschuldigen, zei hij. Wel vond hij dat een kritische benadering op zijn plaats was. zei hij destijds bij de NOS in het Sportforum.



Jumbo-Visma verklaart nu dat de samenwerking ‘niet heeft gebracht wat beide partijen ervan hadden verwacht’ en dat daarom gezamenlijk is besloten gezamenlijk om de samenwerking te beëindigen.