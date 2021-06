Jumbo-Visma heeft tijdritspecialist Rohan Dennis bijna binnen

Evenepoel verstevigt leiding Ronde van België met zege in tijdrit

10 juni Remco Evenepoel heeft zijn leidende positie in de Ronde van België verstevigd. De Belgische renner van Deceuninck - Quick-Step was de sterkste in de tweede etappe, een individuele tijdrit over 11,2 kilometer in kustplaats Knokke-Heist. Het supertalent was maar iets sneller dan zijn landgenoot Yves Lampaert. Het verschil op de meet was slechts 2 seconden.