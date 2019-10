Jumbo-Visma moet puzzelen met kopmannen op klimparkoers van de Tour in 2020

Door Daan Hakkenberg



Als Steven Kruijswijk naar links draait in zijn rode stoel in het Palais des Congrès kijkt hij recht in het gezicht van Chris Froome. En daarachter ziet hij Egan Bernal. Die aanblik kan zomaar eens de voorbode zijn van de strijd aankomende zomer in de Tour de France. Jumbo-Visma heeft in 2020 ook Tom Dumoulin in de gelederen en de ploegleiding heeft meermaals aangekondigd de hegemonie van Ineos te willen doorbreken. Dat zal dan moeten gebeuren op de 29 gecategoriseerde beklimmingen die in het Tour-parkoers zijn opgenomen.