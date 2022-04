Jumbo-Visma-renner Milan Vader in ziekenhuis na zware val in Baskenland, situatie kritiek

Vader (26) zat een kleine 100 kilometer voor de finish in het peloton dat jaagde op een kopgroep. In één van de afdalingen in het noorden van Spanje ging het mis. Hij ging onderuit en viel naast de weg omlaag.



Robert Kempers, de arts van Jumbo-Visma, is bij hem in Bilbao. De ouders van Milan Vader zijn op stel en sprong naar Spanje vertrokken. Ze willen zo snel mogelijk bij hem zijn. Patrick Vader, bekend als directeur van SportZeeland, meldde in de avonduren dat er meteen stents in de halsslagaders van Milan worden geplaatst omdat die vernauwd zijn. Ook heeft hij gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad. De wielrenner wordt onder narcose gehouden, behoud van goede hersenfuncties is (vanwege die halsslagaders) nu de eerste prioriteit.