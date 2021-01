Jumbo Visma slaat slag: ‘Smaakmaker’ Van Aert verlengt tot 2024

,,Ik wilde het zelf heel graag omdat ik hier echt wel een stuk beter ben geworden. Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat ik de afgelopen jaren enorme stappen vooruit heb gezet als renner. Ik was telkens in vorm op de momenten dat ik het wilde”, aldus Van Aert, die tijdens de afgelopen editie van de Tour de France twee etappes - de vijfde en de zevende - wist te winnen. De Belg won ook Milaan-Sanremo en Strade Bianche. Op de WK in Italië pakte hij twee keer zilver, in de tijdrit en de wegwedstrijd. In de Ronde van Vlaanderen werd Van Aert in de sprint om de winst geklopt door Mathieu van der Poel.

,,De beslissing dat ik wilde bijtekenen, was eigenlijk vrij snel duidelijk in mijn hoofd. Natuurlijk spelen er dan ook andere dingen en heeft dat wat tijd gevraagd. De intentie was van twee kanten goed en ik had er wel vertrouwen in dat dat in orde ging komen. Ik ben heel blij dat ik in deze vertrouwde omgeving verder successen kan najagen.”

Van Aert begint aan zijn derde seizoen bij Jumbo-Visma, dat momenteel op trainingsstage is in Spanje. ,,Wout heeft zich ontpopt tot een geweldige smaakmaker in het wielrennen, een ster zou ik wel willen zeggen”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman. ,,Hij is iemand die de sport leuker maakt om naar te kijken. Dat dat binnen Team Jumbo-Visma is en dat hij nog jarenlang in geel-zwart rijdt, vinden we geweldig en daar zijn we heel trots op.”

Zeeman: ,,Onze ploeg is de laatste jaren continu in ontwikkeling geweest. Dat geldt ook voor de ploeg rondom Wout in het voorjaar. Ik denk dat de analyse vorig jaar was dat de ondersteuning onvoldoende was. Daar zijn we mee in ontwikkeling. Dat zal de komende jaren verdergaan. Om ook op dat vlak sterker te worden en Wout de ondersteuning te geven die hij nodig heeft.”

Van Aert kwam eind 2018 over van de Belgische ploeg Veranda's Willems-Crelan. Hij is nu de nummer 3 van de wereld, achter Primoz Roglic en Tadej Pogacar.

