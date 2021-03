Jumbo-Visma-talent Vingegaard schrijft Internationale Wielerweek op zijn naam

Klimmer Kuss langer bij Jum­bo-Vis­ma: ‘Ze begrijpen me als renner en als mens’

19 maart Sepp Kuss heeft zijn contract bij Team Jumbo-Visma verlengd tot en met 2024. Dat heeft de 26-jarige Amerikaanse wielrenner vrijdag bekendgemaakt in een chatsessie. Kuss rijdt sinds 2018 voor de Nederlandse ploeg en was afgelopen jaar belangrijk als knecht voor Primoz Roglic in de Tour de France en Ronde van Spanje.