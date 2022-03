Jumbo-Visma voert meesterstuk ook in E3 Classic op, dit keer mag Wout van Aert winnen

Gedrieën kwamen ze toen over de streep, Laporte, voor Van Aert en Roglic. Dit keer mocht de 27-jarige Belgisch kampioen Van Aert winnen. Breed lachend en met de armen over elkaars schouders vierden de twee de zege al in de slotkilometer. In de achtergrond reed Stefan Küng nog weg bij de achtervolgers en zo kwam hij als derde over de finish.