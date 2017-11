Kampioenen teamsprint naar Zesdaagse Rotterdam

De twee Nederlandse topteams troffen elkaar de afgelopen weken geregeld. Zo versloeg Beat de Nederlandse selectie afgelopen zondag bij het NK in de finale. Dat was de tweede keer in korte tijd, want de nieuw sprintploeg trok een week eerder ook al aan het langste eind in de halve finales van de wereldbekerwedstrijd in Manchester. Beat verloor daarna in de finale van de Duitsers. De Nederlandse selectie had een paar weken eerder tijdens de wereldbekerwedstrijd in Polen nog goud gewonnen.