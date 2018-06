Kan het Tourpeloton over Col d'Aubisque?

Het is nog maar de vraag of de deelnemers aan de Tour de France over zes weken de Col d'Aubisque over kunnen. De laatste berg in de komende editie van de Tour is beschadigd door zware regenval in de Pyreneeën. Het leidde tot modderstromen, ondergelopen wegen én zelfs een verzakt wegdeel in de afdaling van de Aubisque.