Kaptheijns soleert overtuigend naar winst in Kuil van Zonhoven

Er staat geen maat op Sam Bennett in Ronde van Turkije

14 oktober Sam Bennett is, als het op sprinten aankomt, een klasse apart in de Ronde van Turkije. De Ier van Bora-hansgrohe won vandaag in Izmir de vijfde etappe. Het was zijn vierde ritzege in de WorldTourkoers. Alleen vrijdag, toen het bergop ging, kwam hij er niet aan te pas.