Katoesja beloont Zabel en Politt vóór Tour

Algemeen directeur José Azevedo prees beide renners, die zaterdag ook daadwerkelijk van start gaan in de eerste etappe van de Tour. ,,Bij Nils zien we ieder jaar verbetering en hij heeft dit voorjaar laten zien dat hij een volwassen renner aan het worden is die het goed doet in de voorjaarsklassiekers'', aldus Azevedo, refererend aan de zevende plaats van Politt in Parijs-Roubaix.