Kelderman als Sunweb-kopman naar Vuelta

De Nederlandse klassementsrenner van Team Sunweb maakt zijn rentree bij de Vuelta, nadat hij door een sleutelbeenbreuk de Ronde van Frankrijk moest missen. Sunweb maakte ook bekend dat Mike Teunissen is opgenomen in de ploeg voor de Vuelta, die 25 augustus van start gaat.

Kelderman werd begin juli geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen. Aan beide kanten van het gewricht zijn extra stevige plaatjes aangebracht. De 27-jarige wielrenner liep de breuk op bij een valpartij tijdens het Nederlands kampioenschap in Hoogerheide, op 1 juli. Het was al de derde keer dat hij deze typische wielerblessure opliep.

,,Het is een klein wonder dat Wilco nu al zijn rentree maakt. Hij heeft hard gewerkt om terug te komen na weer een complexe blessure. We weten nog niet precies hoe stabiel zijn niveau is over meerdere weken, omdat hij geen raceritme heeft opgedaan", zegt ploegleider Aike Visbeek van Sunweb.

Toch mikt de Duits-Nederlandse wielerploeg op het klassement met Kelderman. ,,We gaan het dag voor dag bekijken en proberen hem in de top van het klassement te houden. In de derde week zullen we kijken hoe Wilco ervoor staat."

Naast Kelderman maakt ook Teunissen zijn comeback, na een valpartij in Polen, eerder deze maand. In de vierde etappe botste de 25-jarige renner uit Ysselsteyn in een afdaling met 80 kilometer per uur op een ploegwagen. Naast een breuk in een ruggenwervel had de sprinter ook een sleutelbeenbreuk.