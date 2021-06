Kelderman eindelijk zonder pech naar de Tour: ‘Ik heb laten zien dat ik op schema lig’

Door Daan Hakkenberg



De ene vierde plek is de andere niet. Anno 2021 is Wilco Kelderman in zijn nopjes als hij in de zware slotetappe van de Dauphiné naar Les Gets zijn vierde plaats in het klassement heeft veilig gesteld. En dat is wel eens anders geweest. In 2014 - Kelderman is pas 23 jaar en hét rondetalent van Nederland - baalt hij hartgrondig na de laatste rit. Als jonge kopman van de Belkin-ploeg heeft hij die Dauphiné brutaal Chris Froome en Alberto Contador bergop aangevallen en hij had zo graag op het podium willen staan. Dat hij de witte trui als beste jongere mee naar huis mag nemen, voelt geenszins als troost. Die heeft hij namelijk twee jaar ervoor ook al gewonnen.