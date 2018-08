Kelderman en Kruijswijk handhaven zich in top klassement

Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman hebben zich voorin het klassement gehandhaafd bij de eerste bergetappe van deze Ronde van Spanje. Ben King ging met de dagzege aan de haal.



Door Thomas Sijtsma



Anders dan in de Tour de France en de Giro d'Italia kon Team Sky de etappe vandaag niet platleggen. De Britten controleerden het tempo, maar tijdens de slotklim naar Puerto de Alfacar zaten kopmannen Michal Kwiatkowski en David de la Cruz alleen.



Dat was voor Steven Kruijswijk het teken om zijn ploeg jacht te laten maken op de negen koplopers. Een van hen was Lars Boom, die twee dagen geleden nog drie seconden buiten de tijd binnenkwam. De organisatie streek over het hart en liet hem weer starten. Boom leek zich te willen revancheren, maar moest zijn medevluchters in de finale laten gaan.



Van de negen bleek Ben King, lange tijd op koers om de rode trui over te nemen, de sterkste. Nikita Stalnov en Pierre Rolland werden tweede en derde.



Favorieten

Door het werk van Floris de Tier en Sepp Kuss van Lotto-Jumbo kwam het tempo hoog te liggen, te hoog voor veel klimmers. Ongeveer vijftien renners konden aanhaken.



Simon Yates en Emanuel Buchmann kregen in de laatste kilometers de ruimte om een twintigtal seconden te nemen op hun concurrenten. Het uitgedunde peloton bestond volledig uit kopmannen en niemand wilde voor de ander het gat dichten.



Kruijswijk en Wilco Kelderman werden er niet warm of koud van. Zij handhaafden zich op ogenschijnlijk eenvoudige wijze en staan in het klassement beiden in de top-10. Bauke Mollema had het zwaarder en liet het lopen op de laatste beklimming van de eerste categorie.