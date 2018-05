Kelderman hoopt op rentree in Zwitserland: 'Kon niets meer vasthouden'

De langslepende blessure is het gevolg van een valpartij in de Tirreno-Adriatico, ruim twee maanden geleden. Kelderman lag op podiumkoers maar brak zijn sleutelbeen. Hetzelfde sleutelbeen dat na een eerder breuk met een plaatje was vastgezet. Nog vervelender: de zenuw in zijn rechterarm raakte beschadigd en is nog altijd niet hersteld. Het zorgt voor tintelingen en krachtsverlies in zijn rechterhand. ,,Het moet eerst weer helemaal top zijn voordat ik weer in koers ga. Ik kan wel volle bak trainen, maar het is nog niet veilig genoeg om in een peloton te rijden. Ik moet snel kunnen reageren, snel kunnen remmen en volle bak kunnen sprinten.’’ Kelderman rest weinig dan trainen en afwachten. ,,Het heeft al lang geduurd en kan nog steeds lang duren.’’



De weken na zijn val in de Tirreno waren beangstigend, dus Kelderman is blij dat inmiddels sprake van verbetering. ,,Ik kon bijna niks meer met mijn hand, omdat die zo slap was. Dat was best wel scary. Op een gegeven moment kon ik niks meer vasthouden en schrijven ging al moeilijk. Er zat geen coördinatie en kracht meer in. Ik was lekker begonnen, wilde een mooi seizoen draaien en dacht ook: weer pech. Kan ik weer een half seizoen op mijn buik schrijven. Dat maakt onzeker, maar zo moet ik niet denken. Dus dat probeer ik weg te stoppen.’’