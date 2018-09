Keough troeft Vos af in Iowa City

Keough sloop weg op het moment dat Vos het even lastig had. De Brabantse moest een gaatje laten en zag ook Sophie de Boer voorbij komen. Ook met z'n tweeën kregen ze de achterstand op Keough niet gedicht. In de slotronde liet Vos landgenote De Boer achter, maar even later ging ze onderuit en viel ze terug naar de vierde plaats. Op het einde wist ze De Boer toch weer te passeren.