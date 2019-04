Kittel: Ik ga door een moeilijke tijd heen

Video In Baskenland staat geen maat op Schachmann

11 april Maximilian Schachmann heeft ook de vierde rit gewonnen in de Ronde van het Baskenland. In een incidentrijke finale met een aantal valpartijen in het regenachtige Noord-Spanje was de Duitser van BORA-hansgrohe de sterkte na een pittige heuvelachtige etappe over 163,6 kilometer naar Arrigorriaga. Het was al de derde ritzege voor de leider in het algemeen klassement.