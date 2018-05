Klaassen gaat voor kans bij Everton

Door Daniël Dwarswaard



Vrijwel iedereen was het er over eens: de stap van Davy Klaassen (25) naar Everton kwam precies op het juiste moment. Als één van de beste spelers van de eredivisie verliet hij Ajax voor de Premier League. Maar zijn eerste jaar in het buitenland werd een worsteling. Klaassen speelde in de Engelse competitie slechts zeven wedstrijden en was na de winter helemaal uit beeld.



De metamorfose die Everton wacht, doet Klaassen besluiten toch vol voor zijn kansen te gaan bij de club uit Liverpool. Trainer Sam Allardyce, die absoluut geen fan was van de middenvelder, is inmiddels vertrokken en met Marcel Brands krijgt de Engelse club een technisch directeur die Klaassen goed kent.



Klaassen verliet Ajax vorige zomer voor Everton dat 27 miljoen voor hem betaalde. Hij staat nog vier jaar onder contract bij de Engelse club. ,,Davy is niet iemand die snel opgeeft’’, zegt zijn zaakwaarnemer Søren Lerby. ,,Davy wil de voorbereiding sowieso beginnen bij Everton. Als hij weer op het tweede plan komt? Dat zijn scenario’s voor later.’’