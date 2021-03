Komt Strade Bianche in gevaar? Code rood in start- en aankomstplaats Siena

Vorig jaar werd de Strade Bianche afgelast vanwege het coronavirus en uiteindelijk verplaatst naar augustus. En ook nu zit de schrik er goed in. Er zijn opnieuw heel wat besmettingen, waardoor de regio in en rond start- en aankomstplaats Siena ‘rood gebied’ is geworden en opnieuw in een lockdown wordt geplaatst.

Hoewel de verantwoordelijkheid ligt bij de lokale autoriteiten, kan de koers volgens organisator RCS vooralsnog gewoon doorgaan. Dat een gebied het label code rood krijgt, betekent in Italië niet per definitie dat er niet gekoerst mag worden. De regering wil sportwedstrijden in de buitenlucht juist zoveel mogelijk door laten gaan, ook in gebieden waarin code rood geldt. Publiek langs het parkoers is sowieso niet welkom.