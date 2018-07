Kristoff sprint naar ritzege in Parijs, Thomas wint Tour

In het eindklassement hield Thomas Tom Dumoulin achter zich. Erik Breukink (derde) was in 1990 de laatste Nederlander geweest op het podium in Parijs. De derde plaats was voor viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Steven Kruijswijk sloot de Tour af als vijfde.



De slotrit naar Parijs begon traditiegetrouw met champagne en lachende renners. Toen het peloton de Champs-Élsysées opdraaide kreeg Sylvain Chavanel, die afscheid nam van de Tour de France, een ereronde. Niet veel later reed een kopgroep van zes man weg: Nils Politt, David Gaudu, Taylor Phinney, Michael Schär, Guillaume van Keirsbulck en Silvan Dillier.



Het zestal hardrijders werkte goed samen maar kreeg nooit meer dan 45 seconden. Toen zij gegrepen werden probeerde Yves Lampaert het met een late uitval, maar ook de Belg kwam niet weg van de jagende meute. Op enkele honderden meters van de finish werd Lampaert gegrepen. In de massasprint die volgde bleek Kristoff de sterkste. Hij verschalkte in een lange sprint John Degenkolb (2de) en Arnaud Démare (3de).