Kruijswijk valt en verlaat Dauphiné met schouderblessure, twee weken voor start Tour

Kruijswijk zou in de Tour de France één van de drie kopmannen zijn bij Jumbo-Visma, naast Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Vorig jaar werd de klimmer derde in het eindklassement. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de blessure. Over twee weken (op 29 augustus) begint de Ronde van Frankrijk.



Ook de Duitser Emanuel Buchmann was betrokken bij de valpartij. De nummer drie van het algemeen klassement besloot ook af te stappen. Het is nog niet bekend wat hem mankeert. Hij stond op een achterstand van 20 seconden op klassementsleider Primoz Roglic.